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Чиновница из Новороссийска подала в суд на дольщиков, которые на нее пожаловались

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

В Новороссийске руководительница управления по развитию территорий подала в суд на дольщиков, которые на нее пожаловались. Она заявила, что испытала «моральные страдания» из‑за того, что ей пришлось объясняться перед начальством. Об этом передает телеграм-канал Baza.

Чиновница Людмила Обламская подала иск в Октябрьский районный суд на троих дольщиков ЖК «Суджук-Кале». Ранее они написали жалобу в администрацию города, обвинив женщину и ее коллегу в препятствовании строительству и угрозах. По их словам, из‑за этого стройка затянулась на пять лет.

В иске Обламская написала о нравственных переживаниях из‑за подорванной репутации. Ей пришлось оправдываться перед начальством и доказывать свою невиновность.

Обламская потребовала письменное опровержение сведений, которые дольщики перечислили в жалобе, и возмещение морального вреда в размере 50 тыс. рублей с каждого. 2 февраля суд рассмотрел иск чиновницы, но оставил его без движения.

Летом прошлого года правоохранительные органы провели с Обламской профилактическую беседу из‑за потасовки, которая случилась между ней и начальницей другого отдела. Конфликт сняли камеры видеонаблюдения, и позже кадры появились в соцсетях.

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