Украина проведет тестовое отключение от российской электроэнергии

Украина временно отключится от энергетических систем России и Беларуси для тестирования работы в изолированном режиме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Welt.

Отключение пройдет с 24 по 26 февраля и продлится 72 часа, после чего страна вновь подключится к энергосистемам России и Беларуси. Еще одно тестирование состоится летом.

Российский «Системный оператор Единой энергетической системы» заявлял, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению.

В «Укрэнерго» рассказали, что если после тестового отключения не получится обратно подключиться к сети, украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для долгой изолированной работы.

Ранее украинский кабмин сообщил, что в планах властей — полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии в 2023 году. После этого страна намерена присоединиться к западноевропейской системе поставки электроэнергии (ENTSO-E).