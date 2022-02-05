Ники Минаж выпустила 10-минутный клип на фит с Lil Baby «Do We Have A Problem?»

Ролик похож на полноценную короткометражку в жанре боевика, где Минаж — роскошная следовательница, которая допрашивает криминального авторитета. По совместительству она является секретным агентом и ей придется посетить встречу ведущих преступных организаций.

Тринидадская певица Ники Минаж и американский рэпер Lil Baby выпустили 10-минутный клип на совместный трек «Do We Have A Problem?». Посмотреть его можно на ютьюб-канале артистки.

Режиссером видео выступил Бенни Бум, который снимал документальные фильмы про Тупака Шакура и 50 Cent. В актерский состав попали Кори Хардриктон («Скорая помощь», «Гран Торино») и Джозеф Сикора («Томми Иган», «Озарк»).

«Do We Have A Problem?» — первый сингл Минаж в 2022 году. В начале февраля певица заявляла, что планирует выпустить в этом году новый альбом. Для него она намерена создать новое альтер-эго.

Последняя на данный момент пластинка Ники Минаж «Queen» вышла в августе 2018 году. В 2021-м на стриминговых платформах появился микстейп артистки «Beam Me Up, Scotty» 2009 года.