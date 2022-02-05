Bloomberg случайно опубликовал заголовок о вторжении России в Украину

« Bloomberg , не хочешь объяснить эту срочную новость?», — написала она.

На сайте американского издания Bloomberg появился заголовок с текстом «Россия вторглась в Украину». На это обратила внимание аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.

Сообщение появилось в ленте новостей 4 февраля, примерно в 16.00 по восточному времени (около полуночи по Москве). Рядом с ним была пометка «live», которой англоязычные СМИ отмечают прямую трансляцию.

После публикации Лаутман новость быстро разлетелась по твиттеру. Заметка от Bloomberg была удалена спустя только 30 минут, теперь при попытке ее открыть появляется сообщение об ошибке.

Как пояснили в самом издании, заголовок появился на сайте по ошибке. Представители Bloomberg извинились за ситуацию и пообещали расследовать причины.

В заявлении агентства отмечается, что редакция часто «готовит заголовки для многих сценариев развития событий». Одним из них и была история про Россию и Украину.