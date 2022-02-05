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В московском метро проехалась альпака. Пустившую животное в подземку сотрудницу уволили

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:30

Дрессировщица Анна Кранц спустилась в московскую подземку с альпака по кличке Гриша. Животное было не в клетке, что запрещено правилами метрополитена, но сотрудница службы безопасности пошла девушке на встречу. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Пропустившую пушистую пассажирку женщину уволили, рассказала в инстаграме Кранц. Девушка возмущена таким решением руководства метрополитена. По ее мнению, перевозка крупных животных не регламентирована, а поездка прошла «максимально позитивно».

В интервью «Московскому комсомольцу» Кранц пояснила, что оказалась в метро из‑за «технических сложностей с автомобилем». Девушка с альпака доехали от «Белорусской» до «Баррикадной», сделав пересадку на «Краснопресненской».

«Я сомневалась, пропустят ли нас, но проблем не возникло. Билет для альпака покупать не пришлось. Никто не препятствовал проезду, все были настроены позитивно», — рассказала дрессировщица.

Она также отметила, что Гриша приручался с полугодовалого возраста и не боится общаться с людьми. К тому же поездка в метро для альпака была уже не первой, а третьей. «Если бы для него это был стресс, он бы настолько спокойно себя не вел», — добавила Кранц в инстаграме.

Тем не менее, в Дептрансе выразили беспокойство состоянием животного во время путешествия. Там попросили «пожалеть животных», которым якобы «может быть страшно».

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что‑то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов», — заявили в ведомстве.

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