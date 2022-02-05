Группа «Макодзеба» опубликовала сингл «Аэропланы». Он появился на различных музыкальных стриминговых платформах. Вместе с песней вышел клип на нее, который артисты сняли в январе.

Видео представляет собой компиляцию кадров, записанных на морском побережье. На них можно увидеть солистов коллектива, парусные яхты, чаек в закатном небе, волны и листья пальм.

«Снова поиграли в звуки, немного подвинулись концептуально. Из необычного — первую половину января везде таскали за собой старенькую камеру и сделали небольшое лирик-видео», — рассказали участники группы.