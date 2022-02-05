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«Макодзеба» опубликовала сингл «Аэропланы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:41

Группа «Макодзеба» опубликовала сингл «Аэропланы». Он появился на различных музыкальных стриминговых платформах. Вместе с песней вышел клип на нее, который артисты сняли в январе.

Видео представляет собой компиляцию кадров, записанных на морском побережье. На них можно увидеть солистов коллектива, парусные яхты, чаек в закатном небе, волны и листья пальм.

«Снова поиграли в звуки, немного подвинулись концептуально. Из необычного — первую половину января везде таскали за собой старенькую камеру и сделали небольшое лирик-видео», — рассказали участники группы.

«Упорно пишем новую главу. Страшнее не держаться на плаву, запутавшись в холодных вязких массах. Страшнее ничего не захотеть, не ведая ни рисков, ни потерь. Колени не разбить ни разу. Про нас еще не пишут, не грусти. Спалили крылья, новые растим», — поют в треке музыканты.

Коллектив «Макодзеба», по собственным словам членов группы, исполняет «интеллигентный инди-поп» — «городскую музыку, песни про разных героев, которые периодически пересекаются», а на сцене «разыгрывает карты инди-группы, советской эстрады и бардовского прошлого».

Ближайший концерт музыкантов состоится в Екатеринбурге 11 февраля. Артисты выступят на New Open Showcase Festival.

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