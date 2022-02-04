Исландия с 2024 года прекратит охоту на китов

Исландия планирует отказаться от китобойного промысла с 2024 года. Об этом сообщает RTE со ссылкой на министра рыболовства Свандис Сваварсдоттир.

Одной из причин отказа называют сокращение спроса. «Существует мало доказательств того, что в этой деятельности есть какая‑либо экономическая выгода», — заявила она.

Разрешение на охоту будет действовать до конца 2023 года. В настоящее время ежегодные квоты позволяют охотиться на 209 финвалов — второй по величине вид после синего кита — и на 217 малых полосатиков.

Спрос на китовое мясо упал после того, как Япония вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году после выхода из Международной китобойной комиссии (IWC). Кроме того, подорожала стоимость самой охоты из‑за расширения прибрежной зоны, запрещенной для рыбалки.

Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2003 году, несмотря на мораторий IWC 1986 года, против которого она выступала. Охота на китов также разрешена в Японии и Норвегии.