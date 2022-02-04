Niletto выпустил кавер на песню группы Morandi «Angels»

Niletto записал кавер на песню румынского коллектива Morandi под названием «Angels». Трек открыл предзаказ альбома «Криолит», релиз которого намечен на 18 февраля.
Представители артиста отметили, что это одна из его любимых композиций, которую он всегда хотел спеть, добавив что‑то свое, личное. Премьеру трека сопроводил атмосферный ролик. В нем мультяшная версия Niletto встречает рассвет над небоскребами «Москва-Сити».
В альбом Niletto войдет одиннадцать треков. На пластинке будут представлены дуэты с May Wave$, Tony Tonite и Kyivstoner.
Музыкант предупредил, что релиз будет «совершенно не легкомысленный».
«Нужно вникать, разгадывать, вслушиваться в каждую строчку и анализировать. Тем, кто ждет поверхностные треки, предлагаю пропустить этот альбом, чтобы не портить для себя впечатления от моей музыки. Да, не все треки сложны, но все песни связаны и имеют смысл», — заявил Niletto.