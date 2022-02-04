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Маколей Калкин запустит документальный сериал о кризисе средних лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:53

Маколей Калкин запустит документальное шоу «Кризис среднего возраста Маколея Калкина» (Macaulay Culkin’s Midlife Crisis). Об этом сообщает Variety.

В прошлом году актер написал в твиттере, что ему исполнилось 40 лет, и он нуждается в советах, как с этим справиться. Публикация собрала 45,8 тыс. лайков, и стало понятно, что этот вопрос интересует многих.

В сериале Калкин отправится в большое путешествие по странам, исследуя, что значит быть «большим четырехлетним». В процессе он ответит на вопросы, которые должен задать себе каждый, кто сталкивается с процессом старения, отцовства и пожизненного партнерства, чтобы безудержное веселье не стало пережитком молодости.

За разработку шоу отвечает продюсерская компания Lightbox. «Вау, Lightbox. Спасибо, что напомнили мне, что мне уже за 40. Ну, вместо того чтобы делать из мухи слона, я решил, что мы просто должны сделать об этом шоу. В этом есть смысл», — отметил Калкин.

В настоящее время актер является издателем и генеральным директором сатирического сайта о поп-культуре и подкаста «Bunny Ears».

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