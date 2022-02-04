За последние сутки в России выявили 168 201 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 15-й день подряд в стране фиксируют максимальное за пандемию значение.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 25 019 случаев. Следом идут Петербург, Подмосковье, Пермский край, Челябинская, Воронежская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 452 765. За сутки умерли 682 человека, за все время — 334 039. Выздоровели 58 449 человек, за весь период — 10 449 181. Число госпитализаций за сутки составило 17 798.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 388,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (77,1 млн), на втором — Индия (41,9 млн). За ними идут Бразилия (26 млн), Франция (20,1 млн) и Великобритания (17,6 млн).