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Минюст признал иноагентом организацию «Туба калык», помогающую малочисленному народу Сибири

Семён Гудошников
Сегодня в 10:59

Министерство юстиции России включило в реестр НКО-иноагентов национально-культурную общественную организацию «Туба калык», которая занимается проблемами тубалар — одного из древнейших тюркоязычных народов Сибири. Информацию об этом можно найти на сайте ведомства.

Представитель «Туба калык» Таир Бодрошев предположил в разговоре с «Тайгой.инфо», что на организацию кто‑то пожаловался. «Мы не занимаемся политической или экстремистской деятельностью, никакой пропагандой, только информационно-правовой помощью тубаларам», — пояснил он.

Узнав о статусе иноагента Бодрошев приехал в алтайское отделение Минюста. Но там объяснить причин не смогли, заявив, что этим занимается главное управление министерства. «А у нас же разница во времени, мол, как проснутся — объяснят», — добавил он.

По словам Бодрышева, организация получила грант от Всемирного фонда дикой природы, но «это не противоречит закону». Деньги нужны для обучения общественных наблюдателей, которые бы следили за вырубкой лесов на Алтае.

«Причем соглашение с Всемирным фондом дикой природы заключил регион. Если глава республики сотрудничает с ним, то почему наша организация не должна?» — отметил сотрудник НКО, добавив, что организация будет обжаловать решение Минюста в суде.

«Туба калык» также издает буквари и словари, диски с песнями на родном языке тубалар, проводит мастер-классы для детей по тубаларской культуре. По данным переписи населения, в 2010 году к тубаларам себя относили более 1,5 тысячи человек. Они проживают в Турачакском, Чойском и Майминском районах Алтая.

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