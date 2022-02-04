Экспериментальные рокеры из США Animal Collective выпустили альбом «Time Skiffs». Послушать его можно на большинстве популярных стримингов.
По мнению Pitchfork, после времени экспериментов на «Time Skiffs» группе удалось достичь баланса между трехмерным звуковым ландшафтом и мелодическим очарованием.
«Time Skiffs» — 11-й студийный альбом Animal Collective и первый с 2016 года, когда свет увидел «Painting With». Тем не менее в последние годы группа стабильно радовала поклонников новым материалом. В 2019 году они выпустили концертный альбом «Ballet Slippers», в 2020-м — EP «Bridge To Quiet». А в прошлом году группа написала саундтрек-альбом к художественному фильму «Crestone», посвященному независимым музыкантам.