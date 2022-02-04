По мнению Pitchfork, после времени экспериментов на «Time Skiffs» группе удалось достичь баланса между трехмерным звуковым ландшафтом и мелодическим очарованием.

«Time Skiffs» — 11-й студийный альбом Animal Collective и первый с 2016 года, когда свет увидел «Painting With». Тем не менее в последние годы группа стабильно радовала поклонников новым материалом. В 2019 году они выпустили концертный альбом «Ballet Slippers», в 2020-м — EP «Bridge To Quiet». А в прошлом году группа написала саундтрек-альбом к художественному фильму «Crestone», посвященному независимым музыкантам.