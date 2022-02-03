Дизайнер Вика Газинская высказалась против боди-позитива. Ее раскритиковали за фэтфобию

Дизайнер Вика Газинская опубликовала в инстаграме пост, в котором высказалась против боди-позитива и обвинила «жирных баб» в лукавстве. По мнению модельера, полные женщины сами себе не нравятся и оправдывают модой свою нелюбовь к себе.

«От чего зависит женская уверенность в своей привлекательности? От наличия классного любовника (тире любимого), от твоей стройности и красоты тела. <…> Бред все про жирных баб и боди-позитив — сами они себе не нравятся. Но выставлять неприятно выглядящие объемы модно и как‑то же надо оправдать свою же нелюбовь к себе», — заявила Газинская.

На дизайнера обрушилась критика. По мнению некоторых подписчиков, она оскорбила женщин, не гонящихся за типичными модельными параметрами. Газинская же в комментариях отметила, что «и полные люди прекрасны», но она выступает против популяризации нездоровья.

По мнению Газинской, излишний вес вызывает сердечно-сосудистые заболевания. «Чужое тело вас вообще волновать не должно», — ответили Газинской поклонники. Они обвинили дизайнера в том, «что она, как пятиклашка, все еще пытается поднимать свою самооценку за чужой счет».

«Свои комплексы и голод не надо тыкать на пышных счастливых любимых женщин», — написала одна из подписчиц. «В одержимости худобой тоже нет ничего хорошего и здорового», — добавила другая (последний комментарий в данный момент удален со страницы).