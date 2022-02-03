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Дуров вновь раскритиковал WhatsApp: «Едва ли был момент, когда он был безопасен»

Денис Ламехов
Сегодня в 21:20

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вновь раскритиковал уровень безопасности WhatsApp. Сообщение появилось в блоге предпринимателя.

«С создания WhatsApp едва ли был момент, когда он был безопасен: каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают в приложении новую брешь безопасности. Я писал об этом два года назад. С того момента ничего не изменилось. Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp настолько некомпетентна», — написал он.

Дуров также привел ссылку на материал Forbes, в котором говорится, что инвестор Facebook Питер Тиль тайно вкладывал деньги в стартап Boldend. Компания обладала технологиями для взлома WhatsApp до тех пор, пока уязвимость не была закрыта разработчиками мессенджера.

В мае 2019 года Павел Дуров опубликовал в своем телеграм-канале колонку под названием «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным». Он заявил, что Facebook, который владеет WhatsApp, скорее всего, сотрудничает с ФБР и из‑за этого в мессенджере есть уязвимости, благодаря которым служба может получать данные пользователей.

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