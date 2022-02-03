В Коломне медсестры перинатального центра объявили голодовку из‑за «невыносимых условий труда»

По меньшей мере пять младших медсестер Коломенского перинатального центра объявили голодовку из‑за снижения зарплат и «невыносимых условий труда». Об этом рассказал профсоюз «Действие».

По его информации, женщины намерены вступать в голодовку по очереди с интервалом в пять дней. Забастовку медсестры устраивать не будут, чтобы не ставить под угрозу пациенток и продолжать работать. В данный момент отказывается от еды медсестра Наталья Трухина.

Она вместе с коллегами требует увеличить число сотрудников, ввести дополнительные выплаты за работу с пациентами, заразившимися коронавирусом, и повысить зарплаты. Оплата труда сейчас, по мнению медсестер, несоизмерима с объемом работы.

По словам Трухиной, в 2019 и 2021 году в перинатальном центре сократили санитарок, из‑за чего младшим медсестрам пришлось выполнять и свои обязанности, и обязанности санитарок. Зарплата при этом, как утверждает медсестра, «не выросла, а даже упала».

«Сегодня з 12-часовой рабочий день у меня было всего 15 минут [перерыва]. Официально у меня два перерыва: 15 и 30 минут — на обед и на чай. Но такого не бывает. <…> Раньше выходило 40-42 тыс. рублей. Сейчас у меня в хороший месяц, с праздниками, максимум выйдет 30-32 тыс. рублей», — рассказала Трухина.

Она отметила, что встреча с руководством больницы, посвященная ситуации с перегрузкой медсестер, так и не состоялась. Она была назначена, но представители перинатального центра на ней не появились. Окончательное решение о начале голодовки было принято медсестрами именно после этого, отметили в профсоюзе.

Медсестры заявили, что вместо 160 младших медсестер и санитарок, предусмотренных нормативами Минздрава, в центре работают всего 22 младшие медсестры и около 20 уборщиц. «От нехватки персонала страдают лежащие в центре женщины и дети», — отметили они.