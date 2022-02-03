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Банк России: доля безналичных платежей в стране в 2021 году увеличилась до 73%

Денис Ламехов
Сегодня в 16:00

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что доля безналичных платежей в России в прошлом году составила 73% от розничного оборота. Ее слова передает ТАСС.

Аналитики ЦБ планировали, что этот показатель по итогам года составит 72%, однако в третьем квартале был отмечен взрывной рост безналичных расчетов.

По данным Центробанка России, ежедневно с картами российских банков совершается 170 млн операций. 80% владельцев карт на регулярной основе пользуются бесконтактными платежами.

В 2020 году доля безналичных расчетов выросла до 70,3%, в 2019-м она составляла 64,7%. В прошлом году Центробанк опубликовал стратегию развития национальной платежной системы до 2023 года. Согласно ей, наличные в расчетах будут вытесняться все сильнее, а в 2023 году доля карточных транзакций достигнет 75%.

В 2021 году гендиректор Visa в России Михаил Бернер заявил, что доля безналичных платежей в России может превысить 90% через три-четыре года: пандемия COVID-19 сформировала у россиян привычку платить картой.

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