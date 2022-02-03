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В России предложили Youtube объяснять причины блокировки или удаления видео

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:01

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать иностранные сервисы, в том числе и YouTube, разъяснять причины блокировки видео. Об этом сообщает «Коммерсант».

В АППСИМ отмечают, что на YouTube происходят массовые случаи мошенничества с правами. Компании указывают себя в качестве обладателей прав на музыкальные композиции, используют произведения, зарабатывают на просмотрах и жалуются на ролики, в которых есть композиции. Тогда платформа вынуждена их блокировать.

В таком случает оспорить решение платформы «сложно, либо невозможно», поскольку контакты лицензиатов, которым якобы принадлежат права, скрыты. АППСИМ предлагает их публиковать.

«Соцсети и прочие хостинги не берут на себя юридические вопросы установления факта наличия прав у лиц, загружающих ролики. Они исходят из презумпции добросовестности», — заявил зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

По его словам, получается, что кто первый загрузил ролик, тот и становится правообладателем, пока не доказано иное.

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