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Ученые: жестокие игры вроде Call of Duty могут снижать реакцию на вид чужой боли

Семён Гудошников
Сегодня в 8:56

У людей, которые играют в жестокие игры вроде Call of Duty снижается чувствительность нейронов к болезненным изображениям. Об этом говорится в исследовании ученых из Амстердамского свободного университета, пишет PsyPost.

Специалисты отобрали 56 студентов мужского пола и разделили их на две группы: тех, кто проводил за играми более 8,75 часа в неделю и тех, кто вообще не играл. Сперва участников эксперимента попросили оценить степень болезненности ряда фотографий.

На снимках изображались человеческие руки в различных ситуациях. Например, на одном фото была конечность, которую прижала захлопывающая дверь, на другом — порезанный во время готовки палец.

Согласно замерам, студенты, которые раньше не играли, более чувствительно реагировали на снимки с болезненными образами. У тех же, кто ранее проводил время за играми с элементами жестокости, такого эффекта не было — они относились к фотографиям проще. По мнению ученых, это указывает на то, что для геймеров такие визуальные образы более привычны.

Затем обе группы студентов провели 40 минут за игрой в Call of Duty: Modern Warfare 3, а после — повторно оценили болезненность снимков. Выяснилось, что у тех, кто раньше не увлекался жестокими играми, значительно снизилась чувствительность к снимкам с изображением порезов и других травм. При этом показатели второй группы никак не изменились.

Ученые предположили, что во время игры люди способны подавлять негативное эмоциональное возбуждение и снижать свою эмпатию к боли других для того, чтобы эффективнее играть. Специалисты считают, что для игр такая адаптация может быть полезной, но ее последствия в других условиях требуют дальнейшего изучения.

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