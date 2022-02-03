В сети появился трейлер хоррора «Экзорцизм бога», премьера которого намечена на 11 марта. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Saban Films.
В центре сюжета окажется священник Питер Уильямс, который живет в Мексике. Жители города, где он служит, считают своего пастыря святым, ведь тот помогает местным и демонстрирует доброе отношение даже к некогда осужденным преступникам.
Однако горожане не знают всей правды о Уильямсе: в Мексику он уехал после неудачного акта экзорцизма. С момента трагедии прошло уже 18 лет — и неожиданно священнику приходится столкнуться со своим собственным демоном и новым потусторонним вызовом.
Судя по трейлеру, сразу у нескольких людей неподалеку от Уильямса появляются странные симптомы. Тот принимает их за одержимость темными силами и обращается за помощью к другому священнослужителю — отцу Майклу Льюису.
Главные роли в хорроре исполнили Уилл Бейнбринк (он сыграл Уильямса) и Джозеф Марселл (ему досталась роль Льюиса). Также в фильме снялись Мария Габриэла де Фариа, Гектор Коцифакис и Иран Кастильо.
Режиссером картины выступил Алехандро Идальго, снявший в 2013 году фильм ужасов «Дом в конце времен» — эта картина стала самым широко распространенным венесуэльским фильмом в истории. Сценарий «Экзорцизма бога» написал Сантьяго Фернандес Кальвете.