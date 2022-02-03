В сети появился трейлер хоррора «Экзорцизм бога», премьера которого намечена на 11 марта. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Saban Films.

В центре сюжета окажется священник Питер Уильямс, который живет в Мексике. Жители города, где он служит, считают своего пастыря святым, ведь тот помогает местным и демонстрирует доброе отношение даже к некогда осужденным преступникам.

Однако горожане не знают всей правды о Уильямсе: в Мексику он уехал после неудачного акта экзорцизма. С момента трагедии прошло уже 18 лет — и неожиданно священнику приходится столкнуться со своим собственным демоном и новым потусторонним вызовом.