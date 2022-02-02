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Хлоя Грейс Морец и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере о массовом самоубийстве в Джонстауне

Юлия Онодэра
Вчера в 22:49

Американские актеры Хлоя Грейс Морец и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере «Белая ночь». Фильм расскажет о трагических событиях в сектантской общине Джонстаун, где в 1978 году погибли более 900 человек. Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит норвежский режиссер Анне Севитски, известная по лентам «Счастлива до безумия» и «Йорген + Анне = правда». Сценарий «Белой ночи» напишет Уильям Уилер («Королева Катве», «Рэй Донован») на основе биографической книги Деборы Лэйтон «Соблазнительный яд».

Морец сыграет саму Лэйтон, которая стала участницей культа под названием «Храм народов» и поднялась во внутренней иерархии секты, став приближенной проповедника Джима Джонса. Джонса, основателя Джонстаун, сыграет Гордон-Левитт.

Продюсировать картину будут Эми Науиокас и Энн Кэри из Archer Gray. Разработкой фильма также займется компания FilmNation. Съемки «Белой ночи» планируется начать весной 2022 года.

Община Джонстаун была основана в 1970-х годах на северо-западе Гайаны. 18 ноября 1978 года в ней произошло крупнейшее массовое самоубийство. Более 900 человек отравили себя по приказу лидера культа Джима Джонса.

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