Комментатор Константин Генич пошутил об изнасилованиях. Телезрители призвали уволить его с «Матч ТВ»

Часть аудитории шоу возмутили слова комментатора. Фем-активистка Лиза Лазерсон назвала их оправданием изнасилования и призвала Генича публично извиниться, а телеканал «Матч ТВ», на котором работает журналист, заявить, что «оправдание насилия непозволительно».

Спортивный комментатор Константин Генич во время обсуждения в ютьюб-шоу «Коммент.Live» обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против футболиста Мейсона Гринвуда, пошутил о том, что якобы любой мужчина когда‑либо принуждал женщин к сексу. Ему пришлось извиняться.

«Кто из нас, как говорится, так не делал?» — спрашивает Константин, рассказывая, как футболист «Манчестера» Гринвуд принуждал свою девушку к сексу и бил ее. После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом. Какой же ад», — написала Лазерсон.

Девушку поддержали и другие телезрители. На странице Генича в инстаграме, а также в соцсетях «Матч ТВ» начали появляться сообщения, осуждающие журналиста. Пользователи призывали руководство телеканала уволить комментатора и сделать заявление о его скандальном высказывании.

От «Матч ТВ» комментариев не поступило, однако Генич в своем телеграм-канале извинился за свою «шутку». Он назвал ее «неудачной». «Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия, будь то моральная и физическая», — добавил журналист.