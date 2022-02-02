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«Гоголь-центр» покажет шесть новых спектаклей в 2022 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:20

В 2022 году в «Гоголь-центре» состоится премьера шести новых спектаклей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

«Я не участвую в войне»

10 и 11 февраля
На Большой сцене покажут постановку режиссера Алексея Аграновича и драматурга Егора Прокопьева. В центре спектакля книга стихов «Кинематограф», вышедшая в 1970 году и принесшая Левитанскому широкую популярность. В ролях — Константин Райкин, Юрий Стоянов, Александр Филиппенко, Филипп Авдеев/Игорь Бычков, Алексей Агранович, Александр Горчилин, Никита Еленев, Яна Иртеньева, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева и другие.

«Берегите ваши лица»

Май
Спектакль Саввы Савельева по одноименной пьесе Андрея Вознесенского. В ролях — Вениамин Смехов, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Никита Еленев, Артем Шевченко, Игорь Бычков, Ирина Выборнова, Андрей Ребенков/Олег Гущин. Над саундтреком к постановке работает группа Shortparis.

«Сухово-Кобылин. Дело»

Даты премьеры пока нет
Постановка режиссера и сценариста Стаса Иванова, в которой произведения известного драматурга XIX века переплетаются с его же биографией. Кто сыграет в спектакле, пока неизвестно.

«Незнакомцы в поезде»

Даты премьеры пока нет
Спектакль Владислава Наставшева по одноименному роману американской писательницы Патриции Хайсмит. В центре сюжета случайная встреча в одном вагоне двух незнакомцев, один из которых предлагает совершить «убийство крест-накрест»: то есть каждый из участников должен убить того, кого попросит убить другой. Кто сыграет в спектакле, пока неизвестно.

«Красный»

Даты премьеры пока нет
На Малой сцене театра состоится премьера спектакля молодого режиссера Александра Алябьева. В основе постановки пьеса американского драматурга Джона Логана. Главные роли исполнят Алексей Агранович и Александр Горчилин.

«Starrover»

Даты премьеры пока нет
Сезон премьер в «Гоголь-центре» завершит постановка Алексея Мизгирева, в основу которой легла инсценировка малоизвестного романа Джека Лондона «Смирительная рубашка». В центре сюжета профессор агрономии, убивший в порыве ревности своего коллегу. Кто сыграет в спектакле, пока неизвестно.

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