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Второклассник написал книжку и тайком поставил ее на полку в библиотеке. Теперь за ней стоят очереди

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:09

Второклассник Диллон Хелбиг написал рассказ о своих рождественских приключениях и хотел, чтобы все его прочитали. Тогда он незаметно от всех спрятал книжку на полке местной библиотеки, и вскоре произведение школьника стало настоящим хитом. Эту историю рассказала The Washington Post.

Во время зимних каникул восьмилетний мальчик написал книгу «Рождественские приключения Диллона Хелбига» с карандашными рисунками. Он потратил на это много времени — четыре дня, если быть точнее — и исписал 81 страницу своего блокнота. Юный писатель рассказал о своих приключениях на первом в истории Дне благодарения и на Северном полюсе, куда его катапультировал взрыв звезды на рождественской елке.

Когда все было готово, Диллон и его бабушка отправились в библиотеку городка Бойс в штате Айдахо. Никто из библиотекарей не заметил, как мальчик подсунул в ряд с другими книгами свое творение.

Фотографии нескольких страниц из книжки Диллона. Мальчик только учиться писать слова, поэтому делает ошибки: вместо слова Christmas в названии стоит Crismis

Несколько дней спустя, когда Диллон пришел проверить книгу, на полке ее не оказалось. В библиотеке сказали его матери, что настолько очаровались рассказом, что решили внести его в книжный каталог. Библиотекарь Алекс Хартман прочитал рассказ Диллона своему шестилетнему сыну перед сном, и тот дал высокую оценку.

Теперь в очереди за «Рождественскими приключениями» Диллона стоят 55 человек. Чтобы как можно больше людей скорее прочитали книжку (в руки последнего человека из списка ожидания она бы попала только через четыре года), в библиотеке создадут ее цифровую копию и еще несколько экземпляров. А оригинал стоит в одном ряду с графическими романами для детей и подростков.

Специально для Диллона библиотекари придумали премию, которую и вручили мальчику как самому лучшему молодому писателю. После того, как местные телеканалы передали о литературном триумфе Диллона, его одноклассники захотели написать свои книжки.

Мать Диллона рассказала, что мальчик пишет «книги в стиле комиксов» с пяти лет. Сейчас он работает над продолжением рассказа, которое закончится посещением дома Гринча и местью за украденное Рождество, а на подмогу главному герою придет его собака по кличке Расти.

Есть у Диллона и долгосрочные планы. Сразу после завершения цикла о Рождестве он собирается написать книгу «Шкаф для поедания курток», «основанную на реальных событиях» из его детсадовских дней. Закончить с писательством мальчик намерен к сорока годам и, как он сам говорит, займется разработкой игр.

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