Второклассник написал книжку и тайком поставил ее на полку в библиотеке. Теперь за ней стоят очереди

Второклассник Диллон Хелбиг написал рассказ о своих рождественских приключениях и хотел, чтобы все его прочитали. Тогда он незаметно от всех спрятал книжку на полке местной библиотеки, и вскоре произведение школьника стало настоящим хитом. Эту историю рассказала The Washington Post. Во время зимних каникул восьмилетний мальчик написал книгу «Рождественские приключения Диллона Хелбига» с карандашными рисунками. Он потратил на это много времени — четыре дня, если быть точнее — и исписал 81 страницу своего блокнота. Юный писатель рассказал о своих приключениях на первом в истории Дне благодарения и на Северном полюсе, куда его катапультировал взрыв звезды на рождественской елке. Когда все было готово, Диллон и его бабушка отправились в библиотеку городка Бойс в штате Айдахо. Никто из библиотекарей не заметил, как мальчик подсунул в ряд с другими книгами свое творение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Washington Post (@washingtonpost) Фотографии нескольких страниц из книжки Диллона. Мальчик только учиться писать слова, поэтому делает ошибки: вместо слова Christmas в названии стоит Crismis