Мэтт Ривз заявил о желании создать Бэт-вселенную

Режиссер грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз заявил, что хотел бы создать Бэт-вселенную на основе нового фильма. Об этом он рассказал в интервью What’s On.

«С самого начала я хотел создать отдельную вселенную Бэтмена — Бэт-вселенную, которая могла бы быть по-своему определяющей. И, сделав это, мы бы создали мир, который кажется очень обширным… Эта итерация кажется свежей, новой и другой, чего вы еще не видели», — заявил режиссер.

По его словам, во время работы над фильмом был такой момент, когда сценарий стал настолько длинным, что его хватило бы на целый сериал о молодом Бэтмене. Однако студия заявила, что сначала нужно снять фильм, так что режиссеру пришлось сократить его.

«Я всегда чувствовал, что есть пути, по которым можно пойти, более подробно рассказывая обо всех этих персонажах, где можно сосредоточиться на них в действительно богатой новеллистической манере, и потоковое вещание полностью подходит для этого. Так что у нас есть планы и на этот счет, но я не могу сказать, какие из них воплотятся в жизнь, это зависит от того, как картину воспримут зрители», — добавил Мэтт Ривз.

Боевик «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли дебютирует в российских кинотеатрах 2 марта. Картина расскажет о раннем этапе развития супергероя и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.