Джейми Дорнан сыграет в шпионском триллере «Каменное сердце»

Актер Джейми Дорнан совместно с Галь Гадот сыграет в шпионском триллере «Heart of Stone» («Каменное сердце») от Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Подробности проекта пока держатся в секрете, но известно, что он стал приоритетным для стрим-сервиса.

Режиссером фильма выступит Том Харпер («Острые козырьки»), а сценаристами — Грег Рука («Юная Лига Справедливости») и Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»). Картину спродюсируют Бонни Кертис («Спасти рядового Райана»), Джули Линн («Жизнь по Джейн Остин») и Галь Гадот («Красное уведомление»).

Джейми Дорнан известен по таким картинам, как «Турист», «Белфаст», а также по серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого».