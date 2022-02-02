Объединение Encore Squad запустило независимый музыкальный лейбл

Музыкальное объединение Encore Squad объявило себя независимым лейблом. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Лейбл будет работать как с фрешменами, так и с известными артистами. Первым релизом стал кавер на песню Hi-Fi «А мы любили», который в рамках ютьюб-шоу One Live исполнил рэпер Lovv66.

«А мы любили, а мы могли… Ускользающее настоящее. Думаю, что каждому человеку знакомы эти чувства в той или иной степени. Желание посмотреть на себя в прошлом, все переосмыслить. Трек именно об этом», — заявил исполнитель.