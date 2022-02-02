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Tesla отзывает почти 54 тыс. электрокаров в США. Автопилоты не реагировали на знак «Стоп»

Виктория Шанина
Сегодня в 8:40

Корпорация Илона Маска Tesla отзовет 53 822 электрокара в США с бета-версией программного обеспечения Full Self-Driving, из‑за которого некоторые модели автомобилей могли не останавливаться на перекрестках под знаком «Стоп». Об этом сообщает Reuters.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) отмечает, что речь идет о транспортных средствах Model S и Model X 2016–2022 годов, Model 3 2017–2022 годов и Model Y 2020–2022 годов. По словам представителей ведомства, Tesla проведет обновление ПО и отключит функцию проезда без остановки.

Илон Маск отметил, что аварий из‑за этой проблемы не было. Как он заявляет, автопилот просто замедляется до 9 километров в час и продолжает движение вперед, если не видит автомобилей, пешеходов и иных препятствий.

В NHTSA пояснили, что федеральный закон «запрещает производителям продавать транспортные средства с дефектами, представляющими необоснованные риски для безопасности, включая преднамеренный выбор алгоритма действий, который является небезопасным».

Всего в Штатах почти 60 тыс. электрокаров Tesla с ПО Full Self-Driving. До этой отметки компания шла всего пару месяцев — еще в конце сентября эта цифра составляла только несколько тысяч.

Компания постоянно тестирует улучшенную версию своего автоматизированного программного обеспечения. Однако как сама Tesla, так и регулятор NHTSA заявляют, что автопилоты не делают машины полностью автономными.

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