В сети появился тизер сериала «Предложение». Он рассказывает о создании фильма «Крестный отец»

Сериал выйдет на стриминговой платформе Paramount+ 28 апреля. Он расскажет о том, как Коппола вместе с продюсерами Альбертом С. Радди и Робертом Эвансом задумали экранизировать роман Марио Пьюзо и столкнулись со множеством препятствий на своем пути.

Известных кинематографистов в шоу сыграли Дэн Фоглер, Майлз Теллер и Мэттью Гуд. Также в проекте снялись Джуно Темпл, Джастин Чэмберс и Энтони Ипполито — им достались роли секретарши Радди Бетти Маккарт, актеров Марлона Брандо и Аль Пачино соответственно.

Одним из режиссеров, работавших над «Предложением», стал постановщик «Рокетмена» Декстер Флетчер. Среди продюсеров, задействованных в проекте, — Майкл Толкин и сам Альберт С. Радди.