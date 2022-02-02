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В сети появился тизер сериала «Предложение». Он рассказывает о создании фильма «Крестный отец» 0:44
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В сети появился тизер сериала «Предложение». Он рассказывает о создании фильма «Крестный отец»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:44

В сети появился тизер мини-сериала «Предложение», посвященного созданию фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Ролик появился на ютьюб-канале Paramount Plus.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Paramount+ 28 апреля. Он расскажет о том, как Коппола вместе с продюсерами Альбертом С. Радди и Робертом Эвансом задумали экранизировать роман Марио Пьюзо и столкнулись со множеством препятствий на своем пути.

Известных кинематографистов в шоу сыграли Дэн Фоглер, Майлз Теллер и Мэттью Гуд. Также в проекте снялись Джуно Темпл, Джастин Чэмберс и Энтони Ипполито — им достались роли секретарши Радди Бетти Маккарт, актеров Марлона Брандо и Аль Пачино соответственно.

Одним из режиссеров, работавших над «Предложением», стал постановщик «Рокетмена» Декстер Флетчер. Среди продюсеров, задействованных в проекте, — Майкл Толкин и сам Альберт С. Радди.

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