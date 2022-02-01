Paramount+ выпустит сериал по мотивам фильма «Городской ковбой»

Стриминговый сервис Paramount+ выпустит сериал, основанный на сюжете фильма 1980 года «Городской ковбой». Об этом сообщил Deadline.

Проект будет разрабатывать Джеймс Понсольдт, известный по сериалу «Соболезную вашей утрате» и триллеру «Сфера». Он адаптирует вестерн, в котором снялись Джон Траволта и Дебра Уингер, под сериальный формат.

Его соавтором выступит Бенджамин Перси. Режиссеры уже работали раньше вместе над картиной «Summering» — ее премьера состоялась на фестивале «Санденс».

Сериал по «Городскому ковбою» выпустит студия Paramount Television. Проект расскажет о переезде главного героя оригинального фильма Бада с фермы в большой город. Как отмечает издание, в шоу можно будет услышать музыку из 1980-х.

Оригинальный фильм рассказывал историю отношений Бада и девушки по имени Сисси. Сюжет ленты был основан на статье, написанной Аароном Лэтэмом для журнала Esquire.