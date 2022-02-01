Драму «Мэр Кингстауна» продлили на второй сезон

Paramount+ продлила драму «Мэр Кингстауна» от режиссера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») на второй сезон. Об этом сообщает Collider.

«Мэр Кингстауна» стал самой крупной премьерой Paramount+ с момента ребрендинга онлайн-кинотеатр CBS All Access в 2021 году.

Продюсер первого сезона Антуан Фукуа заявил, что очень рад продолжить работу над сериалом, поскольку «„Мэр Кингстауна“ — это важный проект, который предлагает всесторонний взгляд на жестокую тюремную систему».

Шоу рассказывает о самой влиятельной семье МакЛаски в Кингстауне, где главной процветающей областью является тюремный бизнес. «Затрагивая темы системного расизма, коррупции и неравенства, сериал показывает попытки семейства навести порядок и справедливость в городе, где нет ни того, ни другого», — сказано в официальном синопсисе.

В первом сезоне сериала снялись Джереми Реннер («Мстители»), Дайанна Уист («Аферистка»), Хью Диллон («Ветреная река»), Тоби Бамтефа («Ведьмак»), Дерек Уэбстер («Служба новостей»), Эйдан Гиллен («Игра престолов») и Тейлор Хэндли («Покорители волн»).

Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступили Шеридан и Хью Диллон, которые вместе работали над сериалом «Йеллоустоун».