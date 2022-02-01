Вышел трейлер финального сезона «Убивая Еву»

В ролике Вилланель раскаивается в убийстве двух человек своему психотерапевту. Ева тем временем переживает из‑за того, что выстрелила кому‑то в руку. На протяжении всего видео играет песня «Unchained Melody» группы Righteous Brothers.

Сериал «Убивая Еву» основан на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланель. В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер.

Главным сценаристом выступила Лаура Нил, известная по сериалам «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник». Она заменила Сюзанну Хиткот, которая занималась адаптацией книги в третьем сезоне.