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Вышел трейлер финального сезона «Убивая Еву»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:54

Би-би-си опубликовала трейлер финального, четвертого сезона драмы «Убивая Еву». Премьера сериала состоится 27 февраля 2022 года.

В ролике Вилланель раскаивается в убийстве двух человек своему психотерапевту. Ева тем временем переживает из‑за того, что выстрелила кому‑то в руку. На протяжении всего видео играет песня «Unchained Melody» группы Righteous Brothers.

Сериал «Убивая Еву» основан на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланель. В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер.

Главным сценаристом выступила Лаура Нил, известная по сериалам «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник». Она заменила Сюзанну Хиткот, которая занималась адаптацией книги в третьем сезоне.

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