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А24 показал трейлер фантастического фильма «После Янга». В главной роли Колин Фаррелл

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:44

Студия А24 показала трейлер фантастического фильма «После Янга». В международный прокат картина выйдет 4 марта.

Кинолента основана на рассказе Александра Вайнштейна «Прощание с Янгом», в котором события разворачиваются в мире, где роботы обрели человеческие чувства. По сюжету глава семьи покупает робота по имени Янг, который становится настоящим членом семьи и заботится о маленькой дочери героя. Однажды андроид ломается и теперь семье необходимо найти запасные детали для его починки.

В фильме снялись Колином Фарреллом, Малеа Эмма Тяндравиджая, Хейли Лу Ричардсон, Сарита Чудхури, Клифтон Коллинз-мл., Бретт Дайер, Джоди Тернер-Смит, Джастин Х. Мин, Ава ДеМари и Ив Линдли. Режиссером выступил Когонада («Колумбус»).

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