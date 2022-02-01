А24 показал трейлер фантастического фильма «После Янга». В главной роли Колин Фаррелл

Студия А24 показала трейлер фантастического фильма «После Янга». В международный прокат картина выйдет 4 марта.

Кинолента основана на рассказе Александра Вайнштейна «Прощание с Янгом», в котором события разворачиваются в мире, где роботы обрели человеческие чувства. По сюжету глава семьи покупает робота по имени Янг, который становится настоящим членом семьи и заботится о маленькой дочери героя. Однажды андроид ломается и теперь семье необходимо найти запасные детали для его починки.