В Minecraft прошла премьера сериала «И снова здравствуйте!»

31 января состоялась первая в мире премьера сериала «И снова здравствуйте!» в виртуальном кинотеатре игры Minecraft. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе IVI.

Специально для этого команда TeamCIS построила полностью идентичную копию московского киноцентра «Октябрь» в игре.

«Интерьер был воспроизведен с абсолютной точностью: 1 игровой блок = 1 метр. Всего было установлено свыше 100 тысяч блоков. В онлайн-кинозале присутствует система освещения, где все лампы связаны между собой единой сетью, которая позволяет включать и выключать все освещение нажатием одной кнопки», — рассказал руководитель TeamCIS Артем Петров.

Он также отметил, что для проецирования сериала внутри Minecraft была использована особая модификация, которую специалисты самостоятельно улучшили. Кроме того, команда создала и посадила в первый ряд главных героев сериала — Андрея Мерзликина, Аглаю Тарасову и Дениса Власенко.