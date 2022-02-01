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Даниловский рынок откроет филиал на Новорижском шоссе

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

Весной этого года Даниловский рынок откроет филиал в загородном комплексе Estate Mall на Новорижском шоссе. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что концепция Даниловского рынка останется прежней. Продажа фермерских продуктов будет дополнена подборкой кафе, городских бистро и ресторанов.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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В настоящее время в Estate Mall завершается строительство объекта, а команда рынка приглашает ярких московских шефов и «интересные гастроконцепты». Подать заявку на участие можно, отправив письмо с описанием и презентацией проекта на почту pr@danilovskymarket.ru с указанием темы «Даниловский рынок | Новая Рига».

В компании также рассказали, что на Новой Риге визуально изменится дизайн рынка: бетонные колонны, мрамор, арочные элементы, мозаика и керамика в марокканском стиле. На последнем этаже пространства расположится терраса, где планируется проводить бранчи, коктейли, вечеринки и дегустации, а на первом этаже развернется летняя веранда.

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