Даниловский рынок откроет филиал на Новорижском шоссе

Весной этого года Даниловский рынок откроет филиал в загородном комплексе Estate Mall на Новорижском шоссе. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что концепция Даниловского рынка останется прежней. Продажа фермерских продуктов будет дополнена подборкой кафе, городских бистро и ресторанов.