Даниловский рынок откроет филиал на Новорижском шоссе

Весной этого года Даниловский рынок откроет филиал в загородном комплексе Estate Mall на Новорижском шоссе. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что концепция Даниловского рынка останется прежней. Продажа фермерских продуктов будет дополнена подборкой кафе, городских бистро и ресторанов.
В настоящее время в Estate Mall завершается строительство объекта, а команда рынка приглашает ярких московских шефов и «интересные гастроконцепты». Подать заявку на участие можно, отправив письмо с описанием и презентацией проекта на почту pr@danilovskymarket.ru с указанием темы «Даниловский рынок | Новая Рига».
В компании также рассказали, что на Новой Риге визуально изменится дизайн рынка: бетонные колонны, мрамор, арочные элементы, мозаика и керамика в марокканском стиле. На последнем этаже пространства расположится терраса, где планируется проводить бранчи, коктейли, вечеринки и дегустации, а на первом этаже развернется летняя веранда.