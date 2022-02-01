Австралийцы рассказали, как правильно вести себя на пляже. У них есть целый пляжный этикет!

Австралийцы не понаслышке знают, как нагло порой ведут себя посетители пляжа. И когда пользователь Reddit поделился своей историей испорченного отдыха на побережье, жители континента рассказали о пляжном этикете.
Человек под ником ThatSpecs и его девушка немного поплавали и, вернувшись, обнаружили двух женщин, загорающих прямо рядом с их местом, а полотенце незнакомок лежало поверх других вещей пары. Пользователь отмечает, что вокруг было полно мест, куда они могли «приземлиться» и не мешать остальным.
Место в тени зонтика и стул принадлежат пользователю, а полотенца справа — двум женщинам. Вероятно, они хотели спрятаться от палящего солнца, но для них прикрытия не хватало
На этом фото ThatSpecs показывает, что вокруг еще есть место, куда можно лечь
Затем к женщинам присоединились двое искупавшихся мужчин и начали вслух размышлять, где неподалеку можно перекусить. ThatSpecs понял, что вот-вот «невежи» попросят его присмотреть за вещами, но у него были другие планы. Когда парень отказался сторожить сумки кампании, один из мужчин обозвал его ******** [членососом]. Когда они ушли, пара переместилась в другую часть пляжа, чтобы избежать новых проблем.
Комментаторы раскритиковали нарушителей пляжного этикета, назвав их поступок «неавстралийским», и рассказали, как бы сами поступили в такой ситуации.
«Ты накидал грязи на их вещи? Пожалуйста, скажи мне, что ты сделал это. Как австралиец спрашиваю», — Davo1073
«На твоем месте я не был бы таким добрым. Они легли слишком близко, и им неважно, что COVID-19 все еще с нами. Вы правильно сделали, что перешли в другое место. Надеюсь, ты пнул немного песка на их полотенца!» — HiddenSecrets
«Это безумие. Люди действительно думают, что незнакомцы присмотрят за их вещами, пока они будут наслаждаться едой. Клянусь, пляж привлекает самые странные слои общества», — Mjdub96
«Лол, им повезло, что ты оказался добрым. Если бы они так обозвали меня, то вместо своих вещей нашли бы прощальную записку, а сами вещи — в мусорке или на дне моря», — Brokolo007
«На днях я был на практически пустом пляже, пока не пришли три семьи. Мне казалось, что они хотели прогнать меня, потому что они расположились очень близко к моему месту. Мне кажется, это смесь постпандемии, когда люди подзабыли социальные нормы, и простого эгоизма», — Kyrarae293
Журналистка BuzzFeed пошла дальше и спросила австралийцев в фейсбуке, какие правила нужно соблюдать, чтобы никому не мешать на пляже и сделать отдых комфортным. Вот их краткое изложение.
- Не занимайте место на слишком близком расстоянии от другого человека. Не пытайтесь залезть под чужой зонт, будто он ваш.
- Если это действительно оживленный пляж, не просите людей присматривать за вашими вещами. Это раздражает и возлагает ответственность на другого человека, хотя он пришел сюда расслабиться, а не работать личной охраной.
- Не ходите по многолюдному пляжу в шлепанцах, при каждом шаге швыряя песок всем в лицо. Если песок сильно обжигает ступни, то можно найти более свободный путь и не мешать остальным.
- Смотрите под ноги, чтобы не наступить на чужие вещи, в том числе полотенца. На пляже нет пешеходных дорожек или разметки.
- Перед тем, как встряхнуть полотенце, проверьте направление ветра, иначе оно может улететь на чужие вещи или кому‑то на голову. И это еще не все: встряхивайте полотенце подальше от людей или поближе к земле, чтобы песок не попал в глаза отдыхающим.
- Не оставляйте мусор после себя.
- Включайте музыку так, чтобы ее было слышно только вам, а не всему пляжу. Если человек на соседнем лежаке не слышит ваших песен, то громкость в норме. А если треки слышно даже под водой, то абсолютно точно нужно сделать потише.
- Не кормите чаек, иначе они будут прилетать отовсюду, чтобы любой ценой найти еду у каждого отдыхающего.