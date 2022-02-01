Австралийцы рассказали, как правильно вести себя на пляже. У них есть целый пляжный этикет!

Австралийцы не понаслышке знают, как нагло порой ведут себя посетители пляжа. И когда пользователь Reddit поделился своей историей испорченного отдыха на побережье, жители континента рассказали о пляжном этикете. Человек под ником ThatSpecs и его девушка немного поплавали и, вернувшись, обнаружили двух женщин, загорающих прямо рядом с их местом, а полотенце незнакомок лежало поверх других вещей пары. Пользователь отмечает, что вокруг было полно мест, куда они могли «приземлиться» и не мешать остальным.

Место в тени зонтика и стул принадлежат пользователю, а полотенца справа — двум женщинам. Вероятно, они хотели спрятаться от палящего солнца, но для них прикрытия не хватало © ThatSpecs/Reddit 1 из 2 На этом фото ThatSpecs показывает, что вокруг еще есть место, куда можно лечь © ThatSpecs/Reddit 2 из 2

Затем к женщинам присоединились двое искупавшихся мужчин и начали вслух размышлять, где неподалеку можно перекусить. ThatSpecs понял, что вот-вот «невежи» попросят его присмотреть за вещами, но у него были другие планы. Когда парень отказался сторожить сумки кампании, один из мужчин обозвал его ******** [членососом]. Когда они ушли, пара переместилась в другую часть пляжа, чтобы избежать новых проблем. Комментаторы раскритиковали нарушителей пляжного этикета, назвав их поступок «неавстралийским», и рассказали, как бы сами поступили в такой ситуации. «Ты накидал грязи на их вещи? Пожалуйста, скажи мне, что ты сделал это. Как австралиец спрашиваю», — Davo1073 «На твоем месте я не был бы таким добрым. Они легли слишком близко, и им неважно, что COVID-19 все еще с нами. Вы правильно сделали, что перешли в другое место. Надеюсь, ты пнул немного песка на их полотенца!» — HiddenSecrets

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«Это безумие. Люди действительно думают, что незнакомцы присмотрят за их вещами, пока они будут наслаждаться едой. Клянусь, пляж привлекает самые странные слои общества», — Mjdub96 «Лол, им повезло, что ты оказался добрым. Если бы они так обозвали меня, то вместо своих вещей нашли бы прощальную записку, а сами вещи — в мусорке или на дне моря», — Brokolo007 «На днях я был на практически пустом пляже, пока не пришли три семьи. Мне казалось, что они хотели прогнать меня, потому что они расположились очень близко к моему месту. Мне кажется, это смесь постпандемии, когда люди подзабыли социальные нормы, и простого эгоизма», — Kyrarae293 Журналистка BuzzFeed пошла дальше и спросила австралийцев в фейсбуке, какие правила нужно соблюдать, чтобы никому не мешать на пляже и сделать отдых комфортным. Вот их краткое изложение.

Не занимайте место на слишком близком расстоянии от другого человека. Не пытайтесь залезть под чужой зонт, будто он ваш.

Если это действительно оживленный пляж, не просите людей присматривать за вашими вещами. Это раздражает и возлагает ответственность на другого человека, хотя он пришел сюда расслабиться, а не работать личной охраной.

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Не ходите по многолюдному пляжу в шлепанцах, при каждом шаге швыряя песок всем в лицо. Если песок сильно обжигает ступни, то можно найти более свободный путь и не мешать остальным.

Смотрите под ноги, чтобы не наступить на чужие вещи, в том числе полотенца. На пляже нет пешеходных дорожек или разметки.

Перед тем, как встряхнуть полотенце, проверьте направление ветра, иначе оно может улететь на чужие вещи или кому‑то на голову. И это еще не все: встряхивайте полотенце подальше от людей или поближе к земле, чтобы песок не попал в глаза отдыхающим.

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