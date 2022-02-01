Депутату Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз

Польша аннулировала шенгенскую визу депутату Госдумы Виталию Милонову. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий телеканала Russia Today Антон Красовский.

Европейские пограничники отказали Милонову во въезде в Финляндию. Туда, по словам Красовского, депутат направлялся «для обсуждения с финскими коллегами будущих культурных и деловых мероприятий».

Журналист отметил, что пограничники сослались на решение Польши о закрытии депутату шенгенской визы. При этом причин аннулирования визы они не уточнили.

Сам Красовский считает, что поводом мог стать выпуск документальной программы RT «Расскажи Милонову». В нем депутат рассказывает о миграционном кризисе на белорусско-польской границе.