перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple подала в суд на украинский фильм «Apple-Man». Компания считает, что картина вредит бренду 15:17
Работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников 15:08
Паническая атака — что это такое и как с ней справиться? Рассказали эксперты в документалке Premier 14:51
Суд Шри-Ланки разрешил россиянам, осужденным за сбор насекомых, выехать из страны 14:43
aerosmith/Instagram
Aerosmith снова отменили концерт в Москве из‑за коронавируса 14:35
Депутату Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз 13:58
«Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в России на день раньше — 2 марта 13:45
Кассационный суд отменил приговор Андрею Боровикову за репост клипа Rammstein 12:55
В России создадут маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором 12:50
dorn_ivan/Instagram
Иван Дорн анонсировал новый альбом «Dorndom» и назвал дату выхода 12:13
В сети появился тизер «Воланда» — новой экранизации «Мастера и Маргариты» 11:52
В России выявили более 125 тыс. новых случаев COVID-19 — впервые за всю пандемию 11:38
Сухоруков предлагал Балабанову снять «Брат-3». Тот отказался, поскольку «не знает этого времени» 11:19
Таинственный заговор и брак, заключенный в аду: первый трейлер «Разочарования» 11:18
Уровень безработицы в Москве за год уменьшился в три раза 11:04
Dima Solomin/Telegram
Telegram добавил видеостикеры, новые реакции и интерактивные эмодзи 10:04
Анадырь стал самым дорогим городом России для жизни. Москва не вошла и в топ-10 9:37
В России на 50% выросли продажи книг по эзотерике 9:04
The New York Times купила интернет-игру Wordle за семизначную сумму 8:38
Ванесса Хадженс и Эзра Миллер в трейлере феминистского триллера «Напросились» 3:17
Отключить рекламу

Депутату Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз

Семён Гудошников
Сегодня в 13:58

Польша аннулировала шенгенскую визу депутату Госдумы Виталию Милонову. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий телеканала Russia Today Антон Красовский.

Европейские пограничники отказали Милонову во въезде в Финляндию. Туда, по словам Красовского, депутат направлялся «для обсуждения с финскими коллегами будущих культурных и деловых мероприятий».

Журналист отметил, что пограничники сослались на решение Польши о закрытии депутату шенгенской визы. При этом причин аннулирования визы они не уточнили.

Сам Красовский считает, что поводом мог стать выпуск документальной программы RT «Расскажи Милонову». В нем депутат рассказывает о миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Госдума
Russia Today
Люди
Виталий Милонов
Антон Красовский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить