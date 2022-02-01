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В России на 50% выросли продажи книг по эзотерике

Виктория Шанина
Сегодня в 9:04

За 2021 год в России более чем на 50% выросли продажи эзотерической литературы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ».

К книгам по эзотерике издатели относят литературу о гаданиях, предсказаниях, работе с подсознанием, понимании предназначения, кармических задачах и поиске ресурса. Также растут продажи книг о практиках медитаций, осознанности и позитивном мышлении.

По итогам 2021 года продажи выросли на 53% и принесли группе 400 млн рублей. Годом ранее рост продаж в этой категории составил только 13%.

При этом в «Эксмо» заявили о падении продаж религиозной литературы. В 2021 году было реализовано на 30% меньше книг, а в 2020-м падение составляло только 14%.

Сеть книжных магазинов «Читай-город» отмечает, что самыми продаваемыми стали «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы» Дмитрия Троцкого и «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда.

Издательская группа «Азбука-Аттикус» отмечает, что основной толчок популярности книг по эзотерике дают популярные блогеры. Им достаточно упомянуть одну из книг, и ее продажи тут же взлетают.

Начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова уверена, что эзотерика стала массовой, так как современные адаптации древних духовных учений «становятся понятнее и доступнее и работают с базовыми потребностями — стремлением к счастью, покою, успеху и благополучию». В отличие от религии, в этом сегменте гораздо больше авторов, спикеров и коучей.

Представитель «Читай-города» связал интерес к этому направлению с пандемией. По словам собеседника «Коммерсанта», внимание к эзотерическим книгам «объяснимо возрастает в непростые времена».

В «Литресе» считают, что на популярность эзотерики также влияет ускорение цифровизации. Подобный рост интереса к иррациональным и мистическим историям, которые позволяют выбраться из рутины, наблюдался в XVIII веке в Англии — на фоне научно-технического прогресса возник соответствующий жанр «готический роман». В компании добавили, что в ближайшие годы интерес к этой литературе будет только расти.

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