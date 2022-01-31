По видеоигре American McGee’s Alice снимут сериал. Над ним работает сценарист «Людей Икс»

Компания Radar Pictures купила права на видеоигру American McGee’s Alice от Electronic Ats и сейчас разрабатывает по ней сериал. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Работать над шоу будет Дэвид Хейтер, сценарист «Людей Икс» и «Хранителей». Он напишет сценарий и спродюсирует проект. Сопродюсерами выступят Энтони Трингали, Мария Фриск, Майкл Наполиелло, Карен Лаудер и Маркус Тикотин.

Актерский состав, название, детали сюжета и дата выхода пока не известны. Также неясно, на какой стриминговой платформе выйдет шоу — права на его показ пока никто не приобрел.

American McGee’s Alice вышла в декабре 2000 года, а через девять лет свет увидело ее продолжение — Alice: Madness Returns. Обе игры создал геймдизайнер Американ МакГи, ответственный за визуальный стиль в DOOM и Quake. Сейчас МакГи работает над третьей игрой серии.