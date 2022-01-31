Перед Олимпиадой в Пекине из китайского App Store исчезло приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr

Популярное приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr удалили из App Store и магазинов приложений для Android в Китае в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил Bloomberg.

Сервис стал недоступен для скачивания через несколько дней после того, как китайские власти заявили, что намерены бороться с запрещенным контентом и порнографией в интернете. При этом аналогичные приложения (например, Blued) пока еще можно установить.

Из App Store приложение Grindr удалили 27 января. Когда оно исчезло из магазинов приложений, которыми владеют Huawei и Tencent, неизвестно. Интересно, что до 2020 года сервис принадлежал китайской компании Beijing Kunlun Tech.

В настоящий момент Grindr принадлежит американской San Vicente Acquisition. Компания пока не прокомментировала ограничения на работу в Китае. Некоторые пользователи приложения жалуются в последние недели на проблемы с подключением к сервису и получением сообщений.