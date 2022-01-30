Елизавета II запустила собственный бренд кетчупа

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственную линейку кетчупа и коричневого соуса. Об этом сообщает The Sun.
Овощи и специи, входящие в состав соуса, выращены в королевской резиденции Сандрингем в Норфолке. В числе ингредиентов томатного кетчупа — финики, яблочный сок и сушеные травы. Коричневый соус «приправленный уксусом и специями».
Отмечается, что кетчуп стоит подавать к завтраку или к рыбе с жареной картошкой — как любит сама королева. Коричневый соус при этом идеальной подойдет для стейков.
Соусы Елизаветы II будут представлены в премиальном сегменте. Цена за одну бутылку — 6,99 фунтов стерлингов (около 730 рублей).
Дата поступления кетчупа и коричневого соуса в продажу пока неизвестна. В интернет-магазине королевской семьи Sandringham Estate его еще тоже нет.