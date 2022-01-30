перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Биатлонистка сборной России заболела коронавирусом. Ее заменят на Олимпиаде в Пекине 19:03
Смерть Леонида Куравлева, шоу о съемках «Крестного отца» и другие новости дня
18:38 дайджест
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open 18:11
IGN/Twitter
Комикс о Супермене-бисексуале показал слабые продажи 17:04
В Екатеринбурге прошел первый полет самолета «Байкал» 16:53
Marvel подтвердила смену жанра сиквела «Доктора Стрэнджа» 16:24
Прокурор Москвы предложил провести генетическую регистрацию мигрантов 16:23
Британский МИД допустил арест недвижимости олигархов из России в случае вторжения страны в Украину 15:58
Netflix/YouTube
Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу» 15:13
В Петербурге судья не смог попасть на заседание из‑за неубранного снега перед входом 14:48
Entertainment Weekly показал кадры из сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца» 14:16
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах на военных складах. В них обвиняют Россию 14:07
В Москве школьница выпала с 22 этажа в сугроб и выжила 12:56
Игорь Верещагин/Wikimedia Commons
Умер актер Леонид Куравлев 12:22
Девушка игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила футболиста в избиении 12:19
В России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. Это на 8000 больше предыдущего антирекорда 11:59
В подъезде матери правозащитника Игоря Каляпина повесили плакаты «позор иностранному агенту» 11:36
Россия перенесла район учений ВМФ в Атлантическом океане из‑за жалоб ирландских рыбаков 10:55
Spotify/YouTube
Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости из‑за скандала с подкастом Джо Рогана 9:54
«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах в 2021 году 8:54
Отключить рекламу

Прокурор Москвы предложил провести генетическую регистрацию мигрантов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:23

Прокурор Москвы Денис Попов заявил, что в городе необходимо проводить генетическую регистрацию мигрантов. Соответствующее предложение он озвучил в интервью «Российской газете».

По словам Попова, трудовые мигранты, которых часто депортируют из России, меняют на родине паспорт и возвращаются снова. Геномная регистрация поможет «кардинально изменить эту ситуацию».

«Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — добавил прокурор.

Он уточнил, что в 2021 году было выявлено 800 случаев, когда мигранты, нарушившие закон, меняют имя и фамилию, а затем возвращаются. Попов привел в пример иностранца, которого в России трижды судили под разными фамилиями.

«Сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России», — сказал он.

Тем не менее, прокуратура Москвы вместе с УФСБ по региону направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. «Все они совершали противоправные деяния», — пояснил Попов.

Отмечается, что за прошлый год в столице зарегистрировали 95 преступлений по факту организации незаконной миграции и 1654 — о фиктивной регистрации и постановке на учет. Всего с учета по месту жительства и по месту пребывания сняли более 3,5 тыс. человек, зарегистрированных в городе.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова
детектив
Вальдо
Усатого Мела Гибсона подозревают в убийстве супруги
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить