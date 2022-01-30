Прокурор Москвы предложил провести генетическую регистрацию мигрантов

Прокурор Москвы Денис Попов заявил, что в городе необходимо проводить генетическую регистрацию мигрантов. Соответствующее предложение он озвучил в интервью «Российской газете».

По словам Попова, трудовые мигранты, которых часто депортируют из России, меняют на родине паспорт и возвращаются снова. Геномная регистрация поможет «кардинально изменить эту ситуацию».

«Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — добавил прокурор.

Он уточнил, что в 2021 году было выявлено 800 случаев, когда мигранты, нарушившие закон, меняют имя и фамилию, а затем возвращаются. Попов привел в пример иностранца, которого в России трижды судили под разными фамилиями.

«Сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России», — сказал он.

Тем не менее, прокуратура Москвы вместе с УФСБ по региону направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. «Все они совершали противоправные деяния», — пояснил Попов.

Отмечается, что за прошлый год в столице зарегистрировали 95 преступлений по факту организации незаконной миграции и 1654 — о фиктивной регистрации и постановке на учет. Всего с учета по месту жительства и по месту пребывания сняли более 3,5 тыс. человек, зарегистрированных в городе.