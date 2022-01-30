Entertainment Weekly показал кадры из сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца»

На съемочной площадке, в окружении аппаратуры, изображены Дэн Фоглер, который играет Копполу, а также Майлза Теллера в роли продюсера Альберта С. Радди.

В сети появились первые кадры со съемок мини-сериала «Предложение», который расскажет о закулисье криминальной драмы «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Снимки опубликовал американский журнал Entertainment Weekly.

На другом кадре изображена Джуно Темпл, сыгравшая Бетти МакКартт — секретаря Альберта С. Радди. Также есть снимок с Ради (Майлз Теллер) и Робертом Эвансом (Мэттью Гуд).

На последнем снимке – Джованни Рибизи в роли гангстера Джо Коломбо, который пытался сорвать съемки фильма о мафии.

Как отмечает Collider, Коломбо работал на мафию, которая отправила его всеми силами добиться закрытия производства «Крестного отца». Эта линия также будет рассказана в будущем мини-сериале.

«В начале нашей истории мы узнаем, что мафия была очень заинтересована в том, чтобы „Крестный отец“ никогда не вышел», — сказала шоураннер «Предложения» Никки Тоскано.

Сериал расскажет о продакшне «Крестного отца», который оказался довольно проблемным. В оригинальной картине Марлон Брандо выступил в роли Вито Корлеоне, а его сыном – Майклом Корлеоне – стал Аль Пачино. В «Предложении» Брандо сыграет Джастин Чемберс.

Фильм 1972 года выйдет в повторный прокат 24 февраля. Премьера сериала о его производстве запланирована на 28 апреля на стриминговой платформе Paramount+.