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Entertainment Weekly показал кадры из сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:16

В сети появились первые кадры со съемок мини-сериала «Предложение», который расскажет о закулисье криминальной драмы «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Снимки опубликовал американский журнал Entertainment Weekly.

На съемочной площадке, в окружении аппаратуры, изображены Дэн Фоглер, который играет Копполу, а также Майлза Теллера в роли продюсера Альберта С. Радди.

© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly

Роберта Эванса — начальника Paramount Studios и продюсера «Крестного отца» — сыграл Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон», «Корона»).

© Entertainment Weekly

На другом кадре изображена Джуно Темпл, сыгравшая Бетти МакКартт — секретаря Альберта С. Радди. Также есть снимок с Ради (Майлз Теллер) и Робертом Эвансом (Мэттью Гуд).

© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly

На последнем снимке – Джованни Рибизи в роли гангстера Джо Коломбо, который пытался сорвать съемки фильма о мафии.

© Entertainment Weekly

Как отмечает Collider, Коломбо работал на мафию, которая отправила его всеми силами добиться закрытия производства «Крестного отца». Эта линия также будет рассказана в будущем мини-сериале.

«В начале нашей истории мы узнаем, что мафия была очень заинтересована в том, чтобы „Крестный отец“ никогда не вышел», — сказала шоураннер «Предложения» Никки Тоскано.

Сериал расскажет о продакшне «Крестного отца», который оказался довольно проблемным. В оригинальной картине Марлон Брандо выступил в роли Вито Корлеоне, а его сыном – Майклом Корлеоне – стал Аль Пачино. В «Предложении» Брандо сыграет Джастин Чемберс.

Фильм 1972 года выйдет в повторный прокат 24 февраля. Премьера сериала о его производстве запланирована на 28 апреля на стриминговой платформе Paramount+.

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