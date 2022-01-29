Регионам выделили более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Правительство дополнительно выделило регионам свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято из‑за распространения нового «Омикрон»-штамма. Дополнительное финансирование позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с инфекцией.

«Из‑за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды медицинского страхования как можно скорее получили выделенные федеральные трансферы.

26 января в Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей из‑за увеличившейся нагрузки на больницы. За последние две недели число заразившихся коронавирусом несовершеннолетних выросло в 14 раз, их госпитализация — в десять.