В США на свободу вышел мужчина, отсидевший в тюрьме почти 20 лет за преступление брата-близнеца

В США освободили из тюрьмы под залог мужчину по имени Кевин Дугар, который провел в заключении почти 20 лет за убийство, совершенное его братом-близнецом. Об этом рассказал New York Post.

Дугар был осужден в 2003 году за участие в бандитской перестрелке, которая привела к смерти человека. В 2016 году брат-близнец заключенного Карл Смит признался, что в гибели человека виновен именно он.

Два года спустя суд отказался принимать признание Смита, поскольку мужчина к тому времени отбывал 99-летнее заключение за вторжение в дом, в результате которого выстрелом в голову был убит ребенок.

Тем не менее, Центр по неправомерным обвинениям Северо-западного университета обжаловал это решение. Апелляционный суд же пришел к выводу, что есть большая вероятность того, что присяжные признают Дугара невиновным.

«Он вне себя от радости быть на свободе, но также приспосабливается к миру, который сильно отличается от того мира, который он покинул 20 лет назад, когда его арестовали за преступление, которое он не совершал», — рассказал адвокат Дугара.

В ноябре в штате Нью-Йорк суд признал невиновным Энтони Бродуотера, который провел 16 лет в тюрьме за изнасилование писательницы Элис Сиболд, автора «Милых костей». Он был по ошибке осужден еще в 1982 году и вышел на свободу в 1999 году, но справедливости добился только сейчас.