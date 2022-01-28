В зоопарке Ташкента женщина сбросила ребенка в вольер с медведем

В зоопарке Ташкента женщина сбросила ребенка в вольер с бурым медведем. Об этом сообщил ТАСС. Хищник не тронул девочку, но та получила травмы от падения с пятиметровой высоты.

Инцидент произошел около полудня 28 января. Мотивы действий женщины неизвестны. По словам пресс-службы зоопарка, посетители и сотрудники пытались ее остановить, но им это не удалось.

После того как ребенок упал в вольер, кавказский бурый медведь по кличке Зузу «медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел». Затем сотрудники зоопарка «стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел».

Согласно сообщению, специалисты отреагировали быстро, забрали девочку из вольера и передали ее медсестре на осмотр. При первичном осмотре у ребенка не обнаружили серьезных травм, кроме некоторых ушибов.

В данный момент девочка находится под наблюдением врачей. Администрация зоопарка намерена взять на себя все расходы по оказанию медпомощи ребенку. Тем временем правоохранительные органы начали расследование случившегося.