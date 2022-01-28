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Суд обязал собственника усадьбы Ясенево в Москве отреставрировать исторические здания

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:41

Арбитражный суд Москвы обязал собственника архитектурного ансамбля в усадьбе Ясенево привести в порядок исторические здания. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Ведомство обратилось в суд из‑за неудовлетворительного состояния построек, которые признаны памятниками федерального значения. Теперь владелец обязан будет отреставрировать главный дом усадьбы и два флигеля.

Он должен в течение полугода разработать проект реставрации и в течение еще девяти месяцев провести необходимые работы по восстановлению зданий, которые ранее принадлежали князьям Лопухиным и графам Шереметевым.

В данный момент, по словам представителей Мосгорнаследия, на постройках видны «многочисленные трещины, сколы». Кроме того, ведомство обнаружило «утрату деревянного покрытия, биопоражение внутренних стен, протечки кровли и другие дефекты».

«Если не провести работы, то все это неизбежно приведет к разрушению памятника», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Усадьба Ясенево расположена в Юго-Западном административном округе Москвы на территории Битцевского парка. Основные постройки на территории усадьбы возведены в XVIII веке, главный дом выполнен в традициях позднего барокко.

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