ПФР и Фонд соцстрахования с 2023 года объединят в одну НКО

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединят в Единый государственный внебюджетный социальный фонд России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты.

В ведомстве заявили, что такое решение было принято с учетом введения в России единой цифровой платформы. Координировать работу будет Минтруд, также будет создан специальный наблюдательный совет.

Кроме того, для работодателей введут единый платеж за пенсионные и социальные взносы. Власти предполагают, что нагрузка на бизнес незначительно возрастет.

Отмечается, что при объединении фондов все права граждан будут сохранены и гарантированы в полном объеме. В том числе сохранятся офисы фондов в регионах и работающие там сотрудники.