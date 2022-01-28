Дени Вильнева и Стивена Спилберга номинировали на премию Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру художественного фильма. Об этом сообщает Deadline.

Спилберг стал первым режиссером, кто за пять десятилетий получил одиннадцать номинаций (последняя — «Линкольн» в 2013 году) и три победы (последняя — «Спасти рядового Райана» в 1998 году).

В категории «Лучшая режиссура — художественный фильм» также номинировали Джейна Кэмпиона, Пола Томаса Андерсона и Кеннета Брану. Победители 74-й ежегодной премии будут объявлены 12 марта.

Ниже представлен полный список номинантов.

Лучшая режиссура — художественный фильм

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Кеннет Брана («Белфаст»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Дени Вильнев («Дюна»)

Лучшая режиссура — дебютный фильм