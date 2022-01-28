Дени Вильнева и Стивена Спилберга номинировали на премию Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру художественного фильма. Об этом сообщает Deadline.
Спилберг стал первым режиссером, кто за пять десятилетий получил одиннадцать номинаций (последняя — «Линкольн» в 2013 году) и три победы (последняя — «Спасти рядового Райана» в 1998 году).
В категории «Лучшая режиссура — художественный фильм» также номинировали Джейна Кэмпиона, Пола Томаса Андерсона и Кеннета Брану. Победители 74-й ежегодной премии будут объявлены 12 марта.
Ниже представлен полный список номинантов.
Лучшая режиссура — художественный фильм
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
- Дени Вильнев («Дюна»)
Лучшая режиссура — дебютный фильм
- Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)
- Ребекка Холл («Идентичность»)
- Татьяна Уэсо («Молитвы об украденных»)
- Лин-Мануэль Миранда («Тик-так… БУМ!»)
- Майкл Сарноски («Свинья»)
- Эмма Селигман («Шалом, папик!»)