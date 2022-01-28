перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дени Вильнева и Стивена Спилберга номинировали на премию Гильдии режиссеров 17:25
The Kooks анонсировали новый альбом и представили первые треки с него 17:20
Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Москва стала самым популярным городом для будущего переезда на пенсии 16:56
ТАСС: инициаторы создания филиала Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи 16:44
Криса Брауна вновь обвинили в изнасиловании. На этот раз на яхте рэпера Пи Дидди 16:34
19-летний студент отслеживает частный джет Илона Маска и требует у него Tesla 16:30
В 20 районах Москвы ввели карантин из‑за птичьего гриппа. Зараженных птиц нашли в парке Горького 16:14
Manizha/Instagram
Манижа выпустила кавер на песню Нины Симон «See-Line Woman» 15:46
Том Оделл летом выступит в России 15:38
Bloc Party выпустили видео на новый сингл «The Girls Are Fighting» 15:04
Российские специалисты помогли Жан-Мишелю Жарру создать музыкальный город в метавселенной 14:44
Denzel Curry выступит в Москве и Петербурге 14:36
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов Обновлено в 13:55
Подсветка и стереосистемы: гонщики на тюнингованных тракторах в Индии 13:49
Лукашенко обвинил западных военных в расстреле «сотен тысяч людей» во время миграционного кризиса 13:36
Гринпис призвал Россию поддержать наиболее полную версию международного соглашения о пластике 13:10
В доме и офисе основателя QR-сопротивления в Петербурге обыски. Их проводят в рамках дела о взятке 13:01
Фотограф Арсений Котов, ранее задержанный в Каире, вернулся в Россию 12:31
Запись последнего концерта The Beatles впервые издали целиком 12:03
Суточный прирост зараженных коронавирусом в России приблизился к 100 тыс. 11:57
Отключить рекламу

Дени Вильнева и Стивена Спилберга номинировали на премию Гильдии режиссеров

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:25

Дени Вильнева и Стивена Спилберга номинировали на премию Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру художественного фильма. Об этом сообщает Deadline.

Спилберг стал первым режиссером, кто за пять десятилетий получил одиннадцать номинаций (последняя — «Линкольн» в 2013 году) и три победы (последняя — «Спасти рядового Райана» в 1998 году).

В категории «Лучшая режиссура — художественный фильм» также номинировали Джейна Кэмпиона, Пола Томаса Андерсона и Кеннета Брану. Победители 74-й ежегодной премии будут объявлены 12 марта.

Ниже представлен полный список номинантов.

Лучшая режиссура — художественный фильм


  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
  • Дени Вильнев («Дюна»)

Лучшая режиссура — дебютный фильм


  • Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)
  • Ребекка Холл («Идентичность»)
  • Татьяна Уэсо («Молитвы об украденных»)
  • Лин-Мануэль Миранда («Тик-так… БУМ!»)
  • Майкл Сарноски («Свинья»)
  • Эмма Селигман («Шалом, папик!»)
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Вальдо
Усатого Мела Гибсона подозревают в убийстве супруги

Другие материалы по темам

Люди
Стивен Спилберг
Дени Вильнев
Пол Томас
Томас Андерсон
Кеннет Брана
Джейн Кэмпион
Татьяна Уэсо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить