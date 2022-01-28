Российские специалисты помогли Жан-Мишелю Жарру создать музыкальный город в метавселенной

Российские специалисты приняли участие в создании музыкального города в метавселенной VRChat. Проект приурочен к презентации нового альбома Жан-Мишеля Жарра — композитора и пионера электронной музыки. Об этом «Афише Daily» рассказали представители разработчиков.

Задумка музыкального города принадлежит самому Жарру, а его созданием занималась международная команда из России, Франции, Германии, Италии и Тайваня под руководством студии «VRrOOm». С российской стороны в проекте участвовали арт-директор и автор визуального стиля города Павел Павликов, VR-режиссер и исполнительный продюсер проекта Георгий Молодцов, а также 3D-разработчик и супервайзер Дмитрий Воробьев.

Город получил название Оксивиль в честь нового альбома Жарра «Oxymore» (с французского — оксюморон, художественный прием сочетания несочетаемого). Атмосфера Оксивиля отсылает к черно-белым фильмам 20-х годов прошлого века, таким как «Метрополис» и «Кабинет доктора Калигари». Город разделен на 12 районов и населен самостоятельными персонажами.

Жан-Мишель Жарр провел в Оксивиле концерт, на который пришли около тысячи человек из России, США, Великобритании, Италии и других стран. Одновременно композитор выступал на сцене парижского фестиваля «Hyper Weekend» — туда из‑за ковидных ограничений смогли попасть лишь 200 слушателей.