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Лукашенко обвинил западных военных в расстреле «сотен тысяч людей» во время миграционного кризиса

Семён Гудошников
Сегодня в 13:36

Александр Лукашенко во время обращения к парламенту и народу заявил, что западные военные во время миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши расстреляли в лесах «сотни тысяч людей». Трансляцию заседания вел РБК.

«Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали, сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — заявил Лукашенко.

Он считает, что «в своей жестокости» западные страны «превзошли варварства Средневековья», а «белорусы, напротив, продемонстрировали миру настоящие человеческие качества, предоставили всем убежище на границе, накормили и не дали замерзнуть».

«Так называемое великое переселение народов не что иное, как эффект бумеранга, спровоцированный варварскими действиями западных политиков на востоке планеты, — цитирует РБК Лукашенко. — Запад дал миллионам людей ложную надежду, а в итоге выстроил заслон на пути воссоединения семей».

Лукашенко анонсировал публикацию новых показаний польского пограничника-перебежчика Эмиля Чечко. «Сбежавший военнослужащий жуткие вещи рассказывает», — утверждает он.

Ранее Чечко в эфире белорусского телеканала заявил, что его сослуживцев спаивали и заставляли стрелять по мигрантам, которые пытались пробраться из Беларуси в Польшу. В показаниях белорусскому СК Чечко сообщил, что ему известно об убийстве более 240 человек на границе.

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